A “corrida” pelo arroz no Japão: o que explica a crise do produto no outro lado do mundo

Do outro lado do mundo, o Japão atravessa uma grave crise de abastecimento de arroz. A escalada vertiginosa nos preços do grão, combinada à escassez na oferta, levou o governo a adotar uma medida emergencial nos últimos dias: a liberação de parte dos estoques públicos do cereal, vendidos a preços subsidiados. Os estoques fazem parte de uma reserva estratégica japonesa em caso de desastres naturais.

O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, que informou que o saco de 5 quilos de arroz seria vendido por "cerca de 2.000 ienes (aproximadamente R$ 78,00)" por cliente, conforme relatado pelo jornal Mainichi Shimbun. A declaração provocou longas filas em todo o país, que tem o cereal como alimento-base, presente em praticamente todas as refeições, inclusive no café da manhã.

Atualmente, conforme informou uma moradora do país à coluna, neste momento, não é que não há arroz, mas o preço está muito alto.

Apesar da medida ter elevado as expectativas da população por um alívio no bolso, os preços continuam em alta. Ainda conforme o jornal, o preço médio de 5 quilos de arroz nos supermercados entre os dias 12 e 18 de maio foi de 4.285 ienes (cerca de US$ 30), incluindo impostos — o valor mais alto registrado pelo segundo período consecutivo. Isso representa um aumento de 2.165 ienes (US$ 15) em relação ao mesmo período do ano anterior e de 17 ienes (aproximadamente US$ 0,12) em relação à semana anterior.

A crise

Parte da crise de abastecimento que vive o Japão hoje tem origem de fatores climáticos. Ondas de calor extremo e secas severas afetaram colheitas em diversos países da Ásia — região responsável pela maior parte da produção global de arroz — comprometendo a oferta internacional do grão.

No entanto, o Japão também mantém há mais de meio século uma política que incentiva agricultores a reduzirem a produção de arroz, com o objetivo de evitar excesso de oferta e sustentar os preços. Mais de 4 mil agricultores protestaram, inclusive, no último domingo (1), em Tóquio. Com cartazes como "O arroz é vida" e "Produzimos arroz, mas não conseguimos sobreviver", o grupo exigiu uma revisão urgente dessas políticas agrícolas.