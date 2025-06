A cervejaria do Vale do Taquari que transformou todas as suas cervejas em sem glúten

No copo, a cerveja manteve as características.

Foi com um ingrediente a mais na sua receita que uma microcervejaria artesanal de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, transformou todas as suas cervejas em sem glúten. É a Salva, que decidiu introduzir no processo de produção dos seus rótulos uma enzima que faz a quebra da proteína, comumente encontrada em cereais, como a cevada e o lúpulo. Agora, os 400 mil litros da bebida produzidos por mês que chegam ao mercado já são, oficialmente, sem glúten.