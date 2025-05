Vinícola gaúcha lança primeiros rótulos produzidos na Argentina

Cinco meses após o anúncio da compra da argentina Bodega Renacer, na região de Mendoza, o Grupo Miolo lança, agora, os primeiros frutos (engarrafados) dessa parceria. São três rótulos que foram apresentados, nesta semana, no 5º Wine South America, em Bento Gonçalves, na Serra: um vinho branco com uvas sauvignon blanc e torrontés e dois tintos, feitos com malbec e outro com malbec e bonarda.