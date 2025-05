Termina desinfecção da granja onde houve caso de gripe aviária; contagem para fim do foco começa agora

Sanitização da propriedade foi concluída nesta quarta-feira (21). Jefferson Botega / Agencia RBS

A contagem que se abre a partir desta quinta (22), de 28 dias de vazio sanitário, é crucial para que o Rio Grande do Sul possa retomar o status sanitário perdido com a confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial na última sexta-feira.

Nesse intervalo, que representa duas vezes o período de incubação do vírus, nenhum novo registro da doença na produção industrial pode ser registrado. Por isso, o grau de atenção é máximo, dando sequência ao trabalho de contenção iniciado pelas autoridades sanitárias oficiais.

— Amanhã (quinta) é o dia zero — ressalta o secretário de Agricultura do Estado, Edivilson Brum, sobre a contagem que se abre .

A sanitização da propriedade onde foi confirmado o caso faz parte do protocolo previsto pela legislação. O encerramento do foco vem após essa janela de 28 dias. Sem novos registros, o Brasil poderá buscar a retomada do status sanitário de zona livre da doença.

A condição também é considerada uma prerrogativa para que sejam derrubados embargos temporários determinados para as exportações.

Em sua rede social, o governador Eduardo Leite escreveu "Granja de Montenegro com foco de gripe aviária acaba de ter limpeza e desinfecção concluídas com rigorosa supervisão técnica do Serviço Veterinário Oficial do RS". Vazio sanitário de 28 dias começa a partir desta quinta (22/5). Seguimos firmes na defesa sanitária do nosso estado".

Na noite desta quarta (21), o painel do Ministério da Agricultura contabilizava nove suspeitas em investigação no país. No RS, são três amostras coletadas para análise laboratorial, duas em aves de subsistência (Gaurama e Triunfo) e uma em silvestre (Derrubadas).