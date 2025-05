Seis suspeitas de gripe aviária são investigadas no Brasil neste momento; entenda

O Brasil está, neste momento, com seis suspeitas de gripe aviária em análise laboratorial. É o que aponta o Painel da Influenza Aviária do Ministério da Agricultura, que atualiza os dados em tempo real (e pode ser acessado aqui). Dessas, uma é no Rio Grande do Sul e as demais, em Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Sergipe e Santa Catarina, quase todas em aves de subsistência.