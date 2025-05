Por que o plantio de trigo começa com incertezas no RS (e tendência de retração em área)

Foi dada a largada para o plantio de inverno no Rio Grande do Sul e, pela movimentação que se vê até o momento nas lavouras de trigo, tudo indica que será um ciclo marcado por incertezas e redução de área. Essa percepção é reforçada também pelo último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nele, a estatal projetou, em área, uma redução de quase 4% no Estado em comparação à safra passada, alcançando 1,3 milhão de hectares. Ainda assim, em produção, a perspectiva é de recuperação após o excesso de chuva do último ano: a alta prevista é de 4,4%, com 4 milhões de toneladas do cereal.