RS apura suspeita de gripe aviária em granja comercial em Anta Gorda, no Vale do Taquari  

O RS investiga nova suspeita de gripe aviária em granja comercia l. Dessa vez, a coleta para análise laboratorial foi em uma propriedade de Anta Gorda. O município no Vale do Taquari registrou em 2024 o único caso da doença de Newcastle, também uma síndrome respiratória que acomete aves.

Conforme o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do RS, o serviço veterinário oficial foi notificado, em razão da mortalidade de aves. As regras determinam que quando se chega a um gatilho de 10% do total de animais no local, as autoridades devam ser acionadas.