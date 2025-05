Quebra na produção gaúcha de soja pode chegar a quase 30% nesta safra no RS, estima Conab

À coluna, o presidente da Conab, Edegar Pretto, adiantou, no entanto, que os próximos levantamentos não devem apresentar "grandes mudanças" na safra gaúcha . Faltam apenas quatro, e a colheita da soja está tecnicamente concluída no Estado.

Carro-chefe da produção agropecuária gaúcha, as lavouras de soja foram afetadas pela falta de chuva no momento "mais crítico" do seu ciclo, explica Pretto, no período de floração e enchimento de grãos, em janeiro e fevereiro.