Proposta para dar alcance à prorrogação de financiamentos dos produtores gaúchos

Dívidas se acumularam entre produtores rurais por problemas climáticos sucessivos no RS. Renan Mattos / Agencia RBS

A prorrogação dos financiamentos de produtores gaúchos afetados por problemas climáticas ganhou o apoio esperado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que na terça-feira (29) se reuniu com parlamentares do Estado.

Há uma expectativa de que o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorize a postergação dos vencimentos ainda nesta semana. Para evitar que a medida seja coisa para "inglês ver", a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) apresentou proposta aos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, e a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. É a solicitação para regramento da taxa de intermediação do Depósito Interfinanceiro vinculado ao Crédito Rural (DIR).

— A demanda por dinheiro para prorrogação aumentou muito, e a oferta diminuiu com o aumento da Selic (taxa básica de juro). Os bancos que não operam crédito rural estão repassando dinheiro aos que fazem a operação — explica Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

Recursos necessários

Para fazer a transferência, no entanto, cobram a taxa de intermediação, conforme o mercado. Na prática, o regramento, avalia Luz, traria aumento da capacidade de renegociação dos bancos que de fato operam o crédito rural e precisam fazer a renegociação dos produtores.

Estima-se que a medida pode aumentar em até 20% a carteira rural, "dando fôlego para as instituições realizarem as prorrogações, com a manutenção dos juros contratados".

— Não adianta autorizar a prorrogação (dos financiamentos) sem se preocupar de onde vem o dinheiro — reforça o economista-chefe da Farsul.

Entenda melhor

Os recursos usados para os financiamentos rurais têm como origem os depósitos compulsórios dos bancos (cerca de 30% é direcionado ao setor)

Há instituições financeiras que não fazem operações do agro. E podem repassar a quem faz. É Depósito Interfinanceiro vinculado ao Crédito Rural, com taxa de intermediação

O repasse viabiliza a renegociação, mas implica em custo no juro. A proposta da Farsul busca dar fôlego para que bancos façam as prorrogações, com a manutenção dos juros contratados