Por que seguem as mobilizações de produtores pelo RS

Trevo da BR-290, em Rosário do Sul foi um dos pontos de mobilização no Estado Adriano Zamberlan / Arquivo Pessoal

A mobilização de produtores em diferentes pontos do Estado deve seguir neste sábado (31) e domingo (1º) e avançar na próxima semana. Mais de 45 pontos foram mapeados em 150 municípios gaúchos na sexta-feira, com a participação de pessoas que atuam no comércio e serviço, direta ou indiretamente ligados ao agro, que também já sentem os efeitos das sucessivas frustrações de safra.

Foi assim no trevo da BR-290 que dá acesso ao município de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste.

— Pela primeira vez, convocamos a população, o comércio, que fechou as portas. Neste ano, a colheita de soja aqui foi um desastre. E temos arroz, mas não temos preço ( que está 35,5% menor do que neste mesmo período do ano passado) — relata Adriano Zamberlan, produtor no município.

O contexto relatado se agrava à medida que os problemas climáticos têm sido recorrentes (são quatro estiagens e uma enchente), com renegociações feitas anteriormente ficando comprometidas diante de uma safra de soja, por exemplo, que encolheu 27,4% na comparação com a do ano passado. Levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) com bancos mostra que do estoque total de dívidas (R$ 72,28 bilhões), R$ 22,28 bilhões são valores renegociados e R$ 50,53 bilhões não renegociados.

— Vai durar enquanto o governo não der uma resposta sobre a securitização. A resolução que veio (que prorroga vencimentos) pegou só uma parcela de produtores — ressalta Graziele de Camargo, uma das coordenadoras do movimento SOS Agro.