Por que ações sanitárias seguem mesmo após encerramento do foco de gripe aviária em Montenegro

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Vistorias estão sendo realizadas em propriedades localizadas a 10 km do foco da doença. Ascom Seapi / Divulgação

Mesmo após o encerramento oficial do foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Caí, as medidas de vigilância e controle sanitário continuam ativas na região.

Neste fim de semana, foi realizada a segunda rodada de vistorias em propriedades localizadas dentro de um raio de 10 km do local afetado. No sábado (24), agentes inspecionaram 156 propriedades, de um total de 255 previstas nesta etapa.

Além disso, quatro barreiras sanitárias seguem operando 24 horas por dia pelo menos até a próxima sexta-feira (30). Desde o início da operação, 3.495 veículos foram abordados e desinfetados.

A comunicação do encerramento oficial do foco foi feita pelo Ministério da Agricultura para dar inicío ao vazio sanitário de 28 dias sem novos focos. Caso o período seja cumprido, ou seja, novos focos não apareçam, abre-se a possibilidade de retomada dos negócios e do status sanitário de zona livre de influenza aviária. Em nota, a Secretaria Estadual da Agricultura esclareceu que “o evento de gripe aviária ainda está em curso, e as visitas às propriedades rurais e as barreiras de desinfecção seguem ativas”. Por isso, "o encerramento do foco não significa o fim das ações de vigilância no entorno".

Com o foco de Montenegro controlado, segue ativo apenas o caso confirmado de gripe aviária em aves silvestres no zoológico de Sapucaia do Sul. Até sexta-feira (23), 123 aves haviam morrido no local, entre cisnes e marrecos, de um total de 720, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

No zoológico, não foi adotada a prática da depopulação dos animais, como na granja comercial em Montenegro. Entre as medidas que vigoram no parque até o momento estão a redução da equipe de servidores, uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), desinfecção de veículos e áreas internas, isolamento das aves infectadas e monitoramento constante dos demais animais. Barreiras sanitárias também foram instaladas na entrada do zoológico, com desinfecção obrigatória de veículos, calçados e equipamentos.

Além disso, três suspeitas estão sob investigação: uma em pombos (aves silvestres) em Canoas, outra em galinhas criadas para subsistência em Capela de Santana e outra em galinhas também para subsistência em Triunfo.