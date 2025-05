Parque Assis Brasil, em Esteio, recebe mais uma etapa do Freio de Ouro 

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Nesta semifinal, serão classificados mais 16 cavalos, sendo oito machos e oito fêmeas, para o Freio de Ouro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Está em pista, no parque Assis Brasil, em Esteio, a quarta de sete classificatórias do circuito do Freio de Ouro — a principal competição de cavalos da raça crioula. Neste sábado (24), serão conhecidos mais oito classificados para a grande final, que ocorre durante a Expointer.

A classificatória Gaúcha Sul tem 48 fêmeas e 45 machos inscritos — mas selecionará apenas 16. Até agora, já foram selecionados 48 exemplares em três seletivas, uma em Montevideo, no Uruguai, outra em Buenos Aires, e outra no Bocal de Ouro, em Esteio. Restam ainda as classificatórias Gaúcha Norte, em Esteio, outra no Paraná e outra em Santa Catarina, que garantirão vaga a mais 48 duplas.

E, pelo que já se vê em pista, o vice-presidente de Provas Esportivas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Fernando Gonzales, adianta que deve ser um Freio de Ouro "muito grande":

— Se nota um aquecimento no mercado, pelo número maior de participantes. E, como sempre, tem aparecido novos talentos, seja ginetes, seja cavalos.

Essa seletiva, assim como as demais, avalia a morfologia e o desempenho funcional (habilidade em provas que reproduzem as atividades do campo) dos animais da raça. O evento é gratuito e tem transmissão pelo Canal Oficial do Cavalo Crioulo no Youtube.