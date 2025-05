Os próximos passos do programa de resiliência climática voltado a produtores familiares do RS

Aprovada a lei que cria um programa estadual com foco na construção da resiliência climática em propriedades familiares, abre-se a contagem da expectativa pela implementação. E isso passa pela sanção do governador — o prazo legal para é de 15 dias úteis — e a regulamentação.

A pasta será a condutora da implementação do Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha . Presidente da Frente Parlamentar Gaúcha da Agropecuária, o deputado Elton Weber reforça a urgência na colocação em prática da primeira etapa, que é o repasse direto de R$ 30 mil a 15 mil agricultores familiares, por meio do Cartão Cidadão.

O parlamentar apresentou sugestões de modificações ao texto original do projeto de lei do Executivo, sendo três delas incluídas no "emendão" apresentado pelo deputado Frederico Antunes, líder do governo, também aprovado pela Assembleia na votação da última terça-feira (6).