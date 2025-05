Os dois ingredientes que fazem cooperativa no noroeste do RS projetar crescimento em receita

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Fábrica de rações, inaugurada no final do ano passado, já está em operações. Cotribá / Divulgação

São pelo menos dois os ingredientes que fazem com que a Cotribá, no noroeste do Estado, projete crescimento em receita em 2025, mesmo após a estiagem. De um lado, a expectativa de colheita farta na safra de inverno deste ano; e de outro, a plena operação da fábrica de rações, inaugurada no final do ano passado.

É diante desses dois prognósticos que a cooperativa, com sede em Ibirubá, estima uma receita de R$ 3,5 bilhões neste ano, valor 3,2% acima do faturado no ano anterior. E que distanciam do prejuízo que se calcula com as lavouras de soja, que devem registrar uma quebra de 30% nesta safra, pela falta de chuva na região.

No caso da safra de inverno, o vice-presidente da Cotribá, Enio Nascimento, adiantou à coluna que a cooperativa tem incentivado o plantio de trigo e canola entre os seus mais de 9,5 mil associados. E, por isso, estão apostando nas culturas.

— Mesmo com a entrada de muitas empresas de canola no setor, por exemplo, esperamos manter o mercado. Porque o preço está muito bom, superior à saca de soja, e se espera um incremento de área planta neste ano no caso da canola — reforça Nascimento.

A outra aposta da cooperativa para o ano vem da nova fábrica de nutrição animal, que tem capacidade de produzir 220 mil toneladas/ano de ração para gado de leite e corte. O empreendimento recebeu um investimento de R$ 130 milhões.

Sobre a cooperativa

A Cotribá tem como carro-chefe o recebimento, armazenagem, produção e comercialização de grãos.

Possui 38 unidades de recebimento com 13,1 milhões de sacas de capacidade total de estocagem.

Atua ainda em outros segmentos tais como farmácia veterinária, seção de peças, revenda de combustíveis, supermercados, loja de departamentos e estabelecimentos comerciais.