Os cuidados na hora do consumo de carne de frango e ovos (que segue seguro)

Risco está no contato direto com aves infectadas, não no alimento em si, informaram entidades.

Em meio à detecção de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) divulgaram uma série de recomendações quanto ao consumo de carne de frango e ovos — que, vale reforçar, segue seguro. São cuidados de higiene, armazenamento e preparo das proteínas, que a coluna reuniu abaixo.