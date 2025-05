O termômetro para o ano do agronegócio brasileiro que sai da 30ª Agrishow

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Feira ocorre em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Carolina Pastl / Agencia RBS

Se a Agrishow é um termômetro para o ano do agronegócio brasileiro, a 30ª edição, encerrada nesta sexta-feira (2), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, indica que este será de marcas históricas. A começar pela perspectiva de negócios que sai do parque. Embalados pela projeção de safra recorde de grãos, os pedidos de contratos no evento alcançaram a marca de R$ 14,6 bilhões. É um aumento de 7% se comparado com o ano passado.

Outro recorde registrado no evento foi com relação ao número de visitantes. Neste ano, chegou a 197 mil pessoas. Os ingressos esgotaram antes de começar a feira, inclusive, informou a organização.

No entanto, João Carlos Marchesan, presidente da Agrishow, ponderou que o volume de negócios só será possível de ser alcançado com "um Plano Safra robusto e juros compatíveis à necessidade do setor".

É o que lembra também Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), tecnologia que é o carro-chefe do faturamento de feiras como essa:

— Em razão do número de pedidos, as empresas não têm máquinas a pronta entrega. São 300 dias até a máquina chegar para o produtor, entre o financiamento e a entrega do produto. E até lá, podem cancelar.

Cenário distinto no RS

Para o Rio Grande do Sul, o termômetro da Agrishow não condiz com a realidade do setor produtivo. Em razão dos problemas climáticos no Estado — com uma produção 17,2% menor neste no —, Estevão projeta um ano de retração no setor de máquinas agrícolas.

— Na própria Expodireto, notamos um mercado mais retraído em função do clima — acrescentou o dirigente.

Anota na agenda

A Agrishow de 2026 já tem data para ocorrer. Será entre 27 de abril e 1º de maio.