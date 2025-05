O que deve fazer o RS colher safra cheia de erva-mate neste ano, mesmo após estiagem

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A boa notícia foi celebrada em meio às folhas de erva-mate, que foram jogadas ao alto por produtores presentes durante a abertura estadual da colheita, em Viadutos. Emater/ Divulgação / Divulgação

Tradicional ingrediente do chimarrão, a erva-mate não se "mixou" para a estiagem neste ano, no Rio Grande do Sul. Depois da falta de chuva murchar a produção nos últimos cinco anos, neste, o impacto deve ser mínimo. A expectativa do setor produtivo é de colher uma safra cheia, com 320 mil toneladas de folha verde colhidas.

Para Alberto Tomelero, presidente do Instituto Brasileiro de Erva-Mate (Ibramate), será uma recuperação da produção, cuja colheita já começou e se estende até setembro. Entre os motivos, o dirigente cita, justamente, ela: a seca.

— Neste ano, a estiagem não prejudicou os ervais que estavam em produção. O problema ficou nas mudas, que aí, sim, foram atingidas. A erva-mate é até bastante resistente à falta de umidade — justifica Tomelero.

No ano passado, o Estado colheu 280 mil toneladas de folha verde.

E a boa notícia foi celebrada em meio a elas, as folhas de erva-mate, que foram jogadas ao alto por produtores presentes durante a abertura estadual da colheita, realizada, neste ano, em Viadutos, no norte do Estado.

Nem tudo são boas notícias

O preço pago ao produtor, no entanto, tem sido um ponto de atenção no setor produtivo. Segundo Tomelero, a quantia é menor daquela paga no ano passado. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater, o valor da arroba está variando de R$ 15 a R$ 22.

— É porque a indústria sempre tem um custo maior, operacional, que vem aumentando ano após ano, com embalagem, tributação — diz o presidente do Ibramate.

Aproveitando o momento de celebração, representates de entidades entregaram ao governo do Estado, na ocasião, um documento solicitando uma série de apoios. Entre eles, a equalização da tributação que ocorre no Paraná e recursos para a capacitação de produtores de erva-mate junto à Emater.

Para o consumidor, está "normal", continua Tumelero: variando entre R$ 12 e R$ 16 o quilo nos supermercados.

Atualmente, o Estado soma 14 mil produtores de erva-mate, a maior parte, familiares, e 36 mil hectares de cultivo.

Anota na agenda

E já tem data para a próxima abertura oficial da colheita da erva-mate no Estado no ano que vem. Será na última semana de maio, desta vez, em Machadinho.