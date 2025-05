O peso da indústria de aves para o Rio Grande do Sul

Município de Montenegro concentra o terceiro maior número de postos de trabalho gerados pelo segmento no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A confirmação do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil mexeu com a indústria de aves. Durante quase duas décadas, o país conseguiu manter o vírus longe da atividade, histórico que sustenta a confiança no encerramento do caso e na retomada dos mercados temporariamente suspensos. Na sexta-feira (23), o Ministério da Agricultura apontava que 23 destinos haviam interrompido as compras de frango de todo o país, 16 do Rio Grande do Sul e dois apenas de Montenegro, município onde houve o registro.

Maior exportador mundial da proteína há 20 anos, o Brasil, por óbvio, tem pressa na contenção da doença e na retomada dos canais por ora interrompidos. Agilidade que também interessa aos importadores: substituir um fornecedor da proporção e da qualidade do Brasil é tarefa improvável. Resgatar a capacidade comercial é também crucial para a economia gaúcha. Levantamento da Unidade de Estudos Econômicos do Sistema Fiergs mostra que, dos 383 ramos de produção da indústria de transformação do Estado, o de abate de aves é o segundo que mais emprega — atrás só do de couro.

O município de Montenegro concentra o terceiro maior número de postos de trabalho gerados pelo segmento no RS, com 2.619 postos (8,4% do total). Na segunda posição está Passo Fundo, com 3.036 vagas (9,8%) e em primeiro, Lajeado, com 5.338 empregos, uma fatia de 17,2%. O Estado responde por 12,2% dos empregos gerados pelo segmento no país — com 31,09 mil vínculos. Santa Catarina tem o segundo maior contingente (31,09 mil postos) e Paraná, o primeiro, 86,93 mil postos.