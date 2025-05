As diferentes regiões produtoras de leite no RS

No estudo mais recente, de 2023, esse detalhamento local aponta que os maiores volumes de leite cru fornecidos para as indústrias no RS estão nas regionais de Ijuí e de Santa Rosa.

A regionalização dos dados do Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite apresentada agora pela Emater traz um detalhamento desse que é um raio-X da pecuária de leite no Rio Grande do Sul. O levantamento será atualizado neste ano e, a partir de agora, trará embutidas as informações regionais. Esse detalhamento, explica Jaime Ries, assistente técnico regional da Emater, permitirá conhecer, no detalhe, a produção das diferentes regiões, o que é fundamental para a elaboração e a execução de políticas públicas: