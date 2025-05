O inimigo "invisível" nas colmeias que faz setor gaúcho pedir revisão da importação de mel chileno

— Nós já perdemos o rebanho gaúcho pela catástrofe climática. E se as nossas colmeias forem contaminadas agora por uma possível importação de mel do Chile? — questiona Patric Luderitz, coordenador da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura da Secretaria Estadual da Agricultura.

Entidade representante do setor no país, a Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura (CBA) já enviou à pasta um ofício reivindicando o cancelamento imediato dos embarques. Nesta semana, aguarda agenda em Brasília com o governo federal.

A importação

O anúncio foi feito no final de abril pelo ministro da Agricultura chileno, Esteban Valenzuela, em uma rede social. A decisão pela importação do mel, no entanto, surgiu como uma contrapartida, informou a Agência Brasil. O principal acordo, na verdade, foi o de exportação de carne suína do Paraná para o Chile, com o reconhecimento do Estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação.