O efeito da estiagem que começa a aparecer nas exportações gaúchas

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A principal queda foi registrada na cadeia produtiva da soja, afetada pela falta de chuva nesta safra, com destaque para o óleo e o grão. Jeff Botega / Agencia RBS

A estiagem que atingiu as lavouras gaúchas no verão começa a aparecer, a partir de agora, no volume embarcado de grãos pelo Rio Grande do Sul. É o que identificou a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), a partir da análise de dados divulgada nesta quarta-feira (21).

Conforme a entidade, as exportações gaúchas em abril caíram 23% em receita, alcançando um total de US$ 824 milhões se comparado com o mesmo mês do ano passado, e 40% em volume, chegando a 1,09 milhão de toneladas. A principal queda foi registrada na cadeia produtiva da soja, afetada pela falta de chuva nesta safra, com destaque para o óleo e o grão.

No entanto, a Farsul identificou que as exportações em baixa para a China também puxaram a queda em abril. Na carne de frango, por exemplo, a explicação se deve pela suspensão das compras pelo gigante asiático. Suspensão, vale lembrar, que foi adotada durante o foco da doença de newcastle em aves do Vale do Taquari. Não em razão da influenza aviária, detectada na última semana no Rio Grande do Sul.