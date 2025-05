O café que une sabor com uma causa nobre: a de ressocialização de pessoas em situação de rua

Samuel Ferreira, presidente do projeto e mestre torrador, mostra os grãos colhidos no sul de Minas Gerais.

Com propósito. É assim que um dos cafés que integram o cardápio da agricultura familiar à venda na 30ª Agrishow , em Ribeirão Preto, é feito. Chamado Café Solar, o produto une o sabor mineiro da matéria-prima com uma causa nobre — a de ressocialização de pessoas em situação de rua. Em 11 anos, a iniciativa já ajudou 350 pessoas a retornarem ao mercado de trabalho.

— É um café produzido com muito carinho, por pessoas que entendem a falta que faz uma xícara de um bom café quente numa noite fria de inverno — resume Samuel Ferreira, presidente do projeto, chamado Casa Solar, e mestre torrador.

Elaborado a partir de grãos colhidos na Fazenda Campestre, localizada no sul de Minas Gerais, selecionados manualmente e torrados pelos moradores do Casa Solar, o produto é vendido com o objetivo de manter autossustentabilidade do projeto.