O "boom" do brangus: cresce interesse entre pecuaristas gaúchos pelo cruzamento de raças bovinas

Veio da ExpoBrangus, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, o mais recente termômetro do "boom" que vive a raça brangus no Rio Grande do Sul. Voltada para a comercialização de bovinos, a feira se encerrou na quinta-feira (22) com 438 animais inscritos nesta edição. Quantidade que é 41% superior ao ano passado.