Mobilizações de produtores rurais voltam à Capital (e a outros pontos do RS)

Entre as reivindicações do setor produtivo está a revisão de mudanças no Proagro e a renegociação de dívidas.

As mobilizações de produtores rurais voltam à Capital — e a outros pontos pelo interior do Estado — a partir desta terça-feira (20). No caso de Porto Alegre, o espaço para manifestação será a superintendência dos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Organizados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), com apoio da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), cerca de 250 acamparão, a partir das 14h desta terça, por tempo indeterminado noem frente aos locais.