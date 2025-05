Ministério da Agricultura antecipa convocação de 440 servidores em meio à gripe aviária

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O reforço na esfera federal é bem-vindo, mas a "migração" de fiscais do quadro estadual — que estão entre os aprovados na seleção — preocupa a categoria em relação ao quadro que fica para o Rio Grande do Sul.

Vice-presidente da Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro), Giuliano Suzin aponta entre, os profissionais convocados, há 23 fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura.

— É um misto de alegria, pelos colegas estarem indo para o Ministério da Agricultura, onde há uma carreira mais estruturada e atrativa, e tristeza, pela repetição da perda de mais um grupo relevante de profissionais (da pasta) — reforçou Suzin, salientando que a fiscalização no Estado está "sobrecarregada".

Atualmente, o Rio Grande do Sul soma 394 fiscais estaduais agropecuários, mas a Afagro entende que seriam necessários mais 156 profissionais, entre veterinários, agrônomos e engenheiros florestais, para compor o quadro. O último concurso foi realizado em 2022, mas já foram convocados, inclusive, os cadastros reserva.

Em nota, a Secretaria da Agricultura informou que "acompanha as vacâncias e tem feito um levantamento junto aos Departamentos para a construção de uma alternativa e um possível pedido de abertura de novas vagas que possam atender a Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul".