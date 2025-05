Melancia "fora de época"? Casal de produtores do Litoral Norte aposta na estratégia pouco comum 

Fruta que é a cara do verão, a melancia também é colhida "fora de época", no outono, em uma propriedade em Terra de Areia, no Litoral Norte. A prática não é comum, mas também "não é impossível", adianta Wolnei Marcio Fenner, chefe do escritório municipal da Emater. É na propriedade de Nadir e Eliane Santos que a prática é adotada.