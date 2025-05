Mais 15 duplas garantem vaga ao Freio de Ouro

Mais 15 duplas de ginetes e cavalos crioulos garantiram vaga para a grande final do Freio de Ouro, que vai ocorrer durante a programação da Expointer, em Esteio. A quarta classificatória da tradicional competição do cavalo crioulo — de um total de sete — se encerrou no sábado (24), no parque Assis Brasil, em Esteio, e levou ao pódio os melhores exemplares da região Sul do Estado.