Maior linguiça do mundo é assada em Esteio, durante a Expoleite e a Fenasul

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Chef Edi Dagrê comandou o assado nesta quinta-feira (15), durante a programação da Expoleite e da Fenasul. Djalma Corrêa Pacheco / Prefeitura de Esteio/ Divulgação

Com uma grelha feita especialmente para isso, o chef Edi Dagrê assou a maior linguiça do mundo no parque Assis Brasil, em Esteio, durante a 45ª Expoleite e a 18ª Fenasul, nesta quinta-feira (15). Com impressionantes 187,7 metros, o título foi auditado pelo Ranking Brasil.

Cortesia do Frigorífico Borrússia, conhecido pelos seus produtos a base de carne suína, a linguiça foi um projeto preparado há seis meses, contou Dagrê:

— Queria chamar a atenção para o 2º Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais, que está sendo realizado nestes dias, em Esteio. Para isso, precisávamos de uma atração.

Linguiça assada nesta quinta-feira teve 187,7 metros de comprimento. Prefeitura de Esteio / Divulgação

E, de fato, o churrasco chamou a atenção do público, que se reuniu no pavilhão internacional do parque, em Esteio, para apreciar o assado.

Neste domingo (18), o chef vai preparar outra receita recorde. Desta vez, a busca pelo título é do "maior carreteiro do mundo", que promete ter 10 toneladas e será mexido com quatro retroescavadeiras.

Já o 2º Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais se estende também até domingo, dentro do parque, reunindo 200 assadores de 20 países.