Maior e mais barata: como está a safra de bergamota e laranja, em colheita no RS

Mais do que a expectativa de autoridades presentes, foram os pomares carregados que marcaram a abertura oficial da colheita de citros no Rio Grande do Sul, realizada na última sexta-feira (23), em uma propriedade rural de Montenegro. A paisagem farta, que indica colheita cheia neste ano, contrasta com a do ciclo anterior, quando a produção caiu cerca de 20% devido ao excesso de chuva e à enchente. Naquele período, algumas plantações chegaram a permanecer dias submersas.