Gripe aviária matou mais de 90 cisnes e patos em zoológico no RS

A morte de mais de 90 cisnes e patos no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul (RS) foi causada por gripe aviária . A confirmação foi feita nesta sexta-feira (16), durante coletiva de imprensa realizada na Secretaria Estadual da Agricultura. O caso, até então, era tido como suspeito.

A coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola da pasta, Ananda Kowalski, afirmou, no entanto, que o foco já vinha sendo tratado como positivo “para se ganhar tempo”.

De acordo com integrantes da equipe técnica do zoológico, patos e cisnes de diferentes espécies morreram repentinamente, sem sintomas específicos. Está sendo feito o monitoramento do estado de saúde dos demais animais. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura informou que não será feita a depopulação das demais aves aquáticas. Ao todo, o zoológico tinha cerca de 500 exemplares.