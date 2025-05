"Existe prejuízo, mas hoje não tem como dizer qual", fala dirigente sobre impacto comercial da gripe aviária

Antes do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil, a receita gerada pelas exportações de frango do país somaram US$ 906,1 milhões em um único mês (nesse caso, o de abril). Calcular quanto disso pode ser perdido em razão da confirmação do caso, que levou à suspensão de embarques, ainda não é possível, afirma Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA):