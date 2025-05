Esperado para hoje resultado da análise de suspeita de gripe aviária em Anta Gorda

No entorno do caso confirmado no Rio Grande do Sul, em Montenegro, segue o trabalho de vistoria das propriedades. André Ávila / Agência RBS

É esperado para hoje o resultado da amostra coletada para análise de suspeita de gripe aviária em granja comercial de Anta Gorda, no Vale do Taquari. Conforme a atualização das 19h de quarta-feira (28) do Painel da Influenza Aviária, nove suspeitas (considerando aves silvestres e comerciais) aguardam o laudo no país. Em evidência neste momento por conta do foco confirmado em Montenegro, a coleta e a testagem são ações que se mantêm como parte dos protocolos de contenção da doença no Brasil.

No entorno do caso confirmado no Rio Grande do Sul, segue o trabalho de vistoria das propriedades. Diretor-adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do Estado, Francisco Lopes explica que até o final de semana novas rodadas sairão, totalizando seis visitas nos estabelecimentos da área perifocal (até 3 quilômetros) e três no raio de até 10 quilômetros:

— Continuamos com três barreiras de desinfecção e uma de bloqueio, e estamos estudando a evolução a partir de segunda.

Serão mantidas atividades com frequência na região onde houve o foco de Montenegro até o dia 18 de junho, quando termina a contagem de 28 dias desde a finalização da sanitização da propriedade afetada — e que, sem nenhum novo caso em rebanhos comerciais, habilitará a busca da retomada do status sanitário do Brasil.