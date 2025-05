Em meio a manifestações de produtores no RS, governo federal anuncia medidas para a agricultura familiar

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Mobilização organizada pela Fetraf-RS foi realizada nesta quinta-feira (15) pela manhã, no Largo Zumbi dos Palmares, na Capital. Vanessa Albuquerque / Fetaf-RS/Divulgação

Enquanto manifestações de produtores rurais se multiplicam ao longo desta semana em diversos pontos do Rio Grande do Sul, o governo federal aproveitou uma delas, nesta quinta-feira (15), para anunciar parte das medidas reivindicadas pelo setor produtivo gaúcho.

Formada por integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), uma comitiva veio à superintendência do MDA, em Porto Alegre, onde se concentravam mais de 3 mil agricultores familiares mobilizados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), para fazer o comunicado.

Entre as medidas anunciadas para a agricultura familiar estão o aumento no número de acessos ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e a retomada da cobertura integral do valor do financiamento do seguro agrícola. O detalhamento dessas mudanças, que entrarão em vigor no próximo Plano Safra, sairá a partir da reunião do Conselho Monetário Nacional, que deve ser realizada até o início de junho.

Ficou de fora, no entanto, o pedido de renegociação de dívidas e o prolongamento dos passivos acumulados por problemas climáticos pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Outras reivindicações dentro do Proagro, como a ampliação da cobertura de renda e a redução do custo de acesso, também não foram contempladas.

O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), Douglas Cenci, reconheceu os anúncios, mas também fez ponderações:

— Ainda temos mais por avançar, mas, diante do contexto econômico que nosso país vive, entendemos que os passos dados são de extrema importância, precisamos agora que o governo do estado faça sua parte.

Por isso, Cenci afirmou que a Fetraf-RS segue organizada para que os demais pontos da pauta sejam atendidos.

Com manifestação marcada para a próxima terça-feira (20) na Capital, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) garantiu que a sua mobilização está mantida.

— Se não foi cumprido tudo o que pedimos, estaremos nas ruas no próximo dia 20 — frisou Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag-RS, à coluna.

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) se reunirá no final desta quinta-feira com os sindicatos associados para também definir a possibilidade de uma manifestação.

Próximos passos para a renegociação

Na ocasião, o governo federal também anunciou a criação de um comitê para discussão do Programa Desenrola Rural 2 para uma renegociação prolongada das dívidas dos agricultores familiares — reivindicado pela Fetraf-RS.