"É importante ter receitas alternativas", diz presidente eleito da Federarroz sobre sistema de produção no RS

Com posse marcada para 1º de julho, Denis Dias Nunes foi eleito presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), para o período de 2025-2028. Engenheiro agrônomo de Santa Vitória do Palmar, ele sucederá Alexandre Velho, que esteve à frente da entidade por duas gestões.

À coluna , Nunes falou sobre as prioridades da gestão. Uma delas, a consolidação do produtor multigrãos, em um sistema em que outras culturas e a pecuária também entram:

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de arroz, com uma fatia de 70% do total produzido no país.