Depois da retomada, a consolidação: granja do Vale do Taquari faz dobradinha, mais uma vez, em concurso que termina com banho de leite

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Tradicional banho de leite nos vencedores é a comemoração que encerra o concurso leiteiro. Isabele Kleim / Divulgação

Se a última Expointer marcou o início da retomada econômica da granja Ferraboli, de Anta Gorda, no Vale do Taquari, afetada pela enchente, a Expoleite e a Fenasul deste ano foram o palco para a sua consolidação. Mais uma vez, a propriedade fez dobradinha no concurso leiteiro que termina com o tradicional banho de leite como comemoração.

— Estamos aí de novo — ri o produtor Diogo Ferraboli, após a nova conquista alcançada nesta quinta-feira (15).

E foi com estreia: o primeiro lugar entre as vacas adultas ficou com a de brinco 455, que produziu 93,41 quilos de leite em 24 horas na competição.

Já entre as vacas jovens adultas, o pódio ficou com a de brinco 479, que produziu 73,63 quilos de leite no mesmo período.

O segredo do sucesso? O produtor já contou à coluna: ração, assistência veterinária e nutricionional e família.

Mais do que o volume de leite produzido pelos animais, o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, chamou a atenção para o bem-estar:

— Além da docilidade, essas vacas mostram saúde e que estão confortáveis.