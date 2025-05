De mudanças climáticas a inovações, cooperativas do agro buscam caminhos para o futuro em evento na Serra

De mudanças climáticas a inovações, o futuro do agronegócio está no centro dos debates até esta sexta-feira (30), na programação da 3ª Jornada Técnica da Rede Técnica Cooperativa (RTC), em Gramado, na serra gaúcha. São mais de 15 especialistas do agronegócio nacional e internacional que ministram, desde quarta-feira (28) à noite, palestras e seminários sobre temas que envolvem inteligência artificial, clima, produtividade e gestão. A expectativa é de reunir, nos três dias de evento, 800 participantes, entre técnicos de 25 cooperativas, produtores e outros representantes do setor produtivo.