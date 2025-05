De etanol a biometano, máquinas agrícolas movidas a energia limpa ganham espaço na 30ª Agrishow

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Protótipo de trator movido a etanol da John Deere está exposto na Agrishow deste ano. Carolina Pastl / Agencia RBS

A preocupação em desenvolver alternativas ao uso de combustíveis fósseis — neste caso, o diesel — já está no radar da indústria de máquinas agrícolas. E esse movimento é perceptível também em estandes da 30ª Agrishow, que ocorre até esta sexta-feira (2), em Ribeirão Preto, São Paulo. De trator movido a etanol a biometano, as fabricantes trouxeram para uma das principais feiras do país as suas contribuições iniciais para o futuro energético do setor produtivo.

A marca John Deere, por exemplo, está com um trator com motor movido a etanol no seu estande. No ano passado, a empresa apresentou o conceito da tecnologia. Já neste ano, conseguiu avançar em pesquisas e levar um protótipo.

No caso da fabricante, a opção pelo etanol surgiu em razão do grande volume cultivado de cana-de-açúcar no país, explicou Felipe Dias, gerente de sistemas de produção para a cana-de-açúcar da marca:

— É uma opção interessante de descarbonização e que ajuda ainda o produtor a reduzir custos de produção.

Para se ter uma ideia, só em 2024, o investimento da fabricante em pesquisas e desenvolvimento — entre eles, o trator movido a etanol — foi de R$ 2,3 bilhões.

Ainda não há previsão, no entanto, de quando o trator deve chegar ao mercado. A máquina está em fase de testes de campo no Brasil.

A fabricante paulista de equipamentos agrícolas Grunner também apresentou, na feira, um protótipo funcional de um veículo com motor 100% a etanol. No passado, a marca havia trazido um pré-protótipo.

Já a Cummins, empresa norte-americana de peças, lançou, neste ano, na Agrishow, a sua primeira versão de motor movido a etanol para tratores agrícolas.

Trator movido a biometano da New Holland está exposto na Agrishow. Carolina Pastl / Agencia RBS

No estande da fabricante de máquinas agrícolas New Holland na feira, também há um exemplar desse movimento em direção ao futuro. É o primeiro trator movido a biometano do país, lançado há três anos e comercializado, pela primeira vez, em 2023.

— E a gente segue com essa linha de desenvolvimento muito forte — garantiu Cristiano Conti, gerente de treinamento de vendas e marketing tático da marca, que se identifica como líder no ramo da maquinários movidos a combustíveis alternativos.

*A coluna viajou a Ribeirão Preto a convite de pool organizado pela CDI Comunicação