Com expectativa de "encher a casa", pavilhão da agricultura familiar na Expointer está com inscrições abertas

Feira ocorre, neste ano, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio.

Tradicional vitrine em Esteio para a produção gaúcha do campo, o pavilhão da agricultura familiar da Expointer está com inscrições abertas para a próxima edição da feira — até 6 de junho. E a expectativa é de "encher a casa" e, pelo menos, alcançar o número recorde de empreendimentos do ano passado, quando todos os inscritos — 413 expositores de 181 municípios — participaram. Atualmente, o espaço tem capacidade para receber cerca de 440 empreendimentos após reformas realizadas depois da enchente.