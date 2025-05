Com 16% dos recursos utilizados, governo prorroga edital que incentiva irrigação no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Estado está oferecendo a possibilidade de subvenção de 20% do projeto, com um teto de R$ 100 mil por produtor. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Com apenas 16% dos recursos para subsídios utilizados, o governo do Estado prorrogou o edital do Programa de Irrigação, que incentiva a adoção da tecnologia no Rio Grande do Sul. O novo prazo para recebimento de projetos é o dia 29 de julho.

A iniciativa faz parte das ações do Supera Estiagem e é uma continuidade da segunda fase. Para a implementação de irrigação e reservação de água, o Estado está oferecendo a possibilidade de subvenção de 20% do projeto, com um teto de R$ 100 mil por produtor.

Até o momento, já foram recebidos 873 projetos que totalizam um investimento de R$ 258 milhões feito pelos produtores. Deste montante, o governo estadual participa com R$ 32 milhões — de um total de R$ 200 milhões disponibilizados. Atualmente, 139 produtores já receberam os valores das subvenções.

De acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, a prorrogação do edital se deve à continuidade da política pública, que "vem apresentando resultados positivos para o aumento da área irrigada no Rio Grande do Sul". Na safra 2023/2024, 3,2% das lavouras de soja e 15% das de milho estavam irrigadas no Estado, conforme a última Radiografia Agropecuária Gaúcha.

Conforme o subsecretário de Irrigação da pasta, Paulo Salerno, também está sendo discutida a possibilidade de melhorias dentro do programa. Entre elas, a construção de uma plataforma conjunta entre a Agricultura e a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão para facilitar o envio de projetos.

— Houve uma ampliação (de inscrições de projetos) neste período de estiagem. E há perspectiva de mais crescimento — acrescenta o subsecretário.

Em quatro anos, o governo do RS espera aumentar a área irrigada em 100 mil hectares, um incremento de 33% das principais culturas de sequeiro, como milho e soja.