Brasil registra novo caso de gripe aviária em ave silvestre

O Brasil registrou, na segunda-feira (26), um novo foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) . O caso foi detectado em um cisne negro — ave ornamental — em um sítio localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora, o país soma dois casos ativos da doença em território nacional, ambos em aves silvestres — um no município mineiro de Mateus Leme e o outro no zoológico de Sapucaia do Sul, em cisnes e patos.

A produção avícola de Minas Gerais, no entanto, não está comprometida, porque o caso foi registrado em aves silvestres — e não comerciais, como no caso já encerrado em Montenegro. É por isso também que o caso descoberto no Estado mineiro não interfere na contagem do "vazio sanitário" do país — ou seja, no período de 28 dias em que o Brasil não pode apresentar novo foco de influenza aviária para retomar o status de zona livre.