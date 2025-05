Aves são retiradas do parque Assis Brasil, em Esteio, em razão de focos de gripe aviária

Durou menos de três dias o comemorado retorno das aves e dos pássaros à Expoleite e à Fenasul neste ano, no parque Assis Brasil, em Esteio. Depois de um hiato de dois anos em razão da detecção de influenza aviária e o posterior caso de Newcastle, esses animais puderam voltar aos palcos nesta semana. No entanto, com a confirmação de dois focos de influenza aviária no Rio Grande do Sul, um em aves comerciais e outro em aves aquáticas, a decisão foi deseita.