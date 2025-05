Agricultura familiar gaúcha prepara mobilizações em Porto Alegre; entenda por quê

Começa, nesta semana, o calendário de mobilizações da agricultura familiar gaúcha , em Porto Alegre. A partir de quinta-feira (15), no Largo Zumbi dos Palmares, produtores associados a diferentes entidades sindicais levantarão, nas ruas da Capital, bandeiras como a da renegociação das dívidas e a da revisão das mudanças no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). O objetivo é fazer, mais uma vez, com que essas pautas ecoem em Brasília.

Douglas Cenci, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), é um dos dirigentes que está na capital federal para fazer com que os pedidos do setor sejam ouvidos. No momento, busca ser recebido por instituições financeiras e do governo federal.