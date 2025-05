A geleia gaúcha (feita com a fruta que tem o "gostinho" do RS) que ficou em 1º lugar em concurso nacional

Não foi apenas uma geleia gaúcha que ficou com o primeiro lugar do Prêmio Brasil Artesanal. Foi uma geleia gaúcha feita com a fruta que tem o "gostinho" do Rio Grande do Sul: a bergamota. A receita, elaborada pelas mãos — e a criatividade — da produtora Janete Ranhe, que está à frente da Casa Piovene, uma pequena agroindústria de Gramado, na Serra, levou o ouro no concurso nacional organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), na categoria simples (feita com apenas uma fruta). A escolha, confidenciou ela à coluna, foi proposital: