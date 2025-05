A ferramenta que reduz o impacto da estiagem (e não é a irrigação)

As estatísticas apontam o que o produtor gaúcho testemunha na prática: entre 60% e 70% de todas as perdas climáticas na atividade agropecuária são causadas pela seca . Nesse cenário, o papel mitigador da irrigação é evidenciado, aponta Eduardo Monteiro, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital e coordenador da Rede Zarc-Embrapa de Pesquisa e Desenvolvimento em Gestão de Riscos Climáticos.

Ou seja, o uso do plantio direto “bem conduzido”, que está alicerçado em três fundamentos. Tempo sem ou com revolvimento mínimo do solo, formação de palhada, proteção do solo e diversidade nos esquemas de rotação de culturas, de espécies.