3º Concurso de Queijos e Doce de Leite Artesanais põe sabor na vitrine da Capital

Fernando Dias / Concurso do Queijo Artesanal Gaúcho

Tem sabor na programação deste final de semana na Capital. A Casa de Cultura Mario Quintana recebe o 3º Concurso de Queijos e Doce de Leite Artesanais do RS.

O evento também marca a retomada do setor, após a enchente, que suspendeu a edição de 2024.

– Além de valorizar os queijos artesanais, também cria uma conexão especial entre consumidores e quem produz – avalia Aline Balbinoto, analista de competitividade setorial agro do Sebrae RS.

Promovido por Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios Artesanais (AGL), Sebrae RS e Secretaria de Desenvolvimento Rural, com apoio de entidades públicas e privadas, como Sicredi, Emater, Prefeitura de Porto Alegre, Governo do RS e Governo Federal, o concurso conta com cerca de40 bancas de produtores.