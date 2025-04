Viagem ao espaço transportou, além de Katy Perry, batata-doce e grão-de-bico brasileiros

Além de Katy Perry e outras cinco mulheres , a nave de turismo especial da Blue Origin levou plantas de batata-doce e sementes de grão-de-bico brasileiras ao espaço . Lançado na segunda-feira (14), o voo de turismo espacial durou 10 minutos. Para os pesquisadores da rede Space Farming Brazil, no entanto, foi bem mais do que isso.

As amostras de sementes e plantas, que vieram da Embrapa, foram expostas a condições adversas, como microgravidade e radiação. Agora, a próxima etapa será a de análise do efeito que essas condições causam nas plantas. A expectativa da rede de pesquisa é de que as plantas possam sofrer algumas mutações que gerem variabilidade genética. E, com isso, se obter novas cultivares mais resistentes a condições extremas.