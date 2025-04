Veja que cuidados ter na hora da escolha do peixe para a Sexta-Feira Santa

Deixou para última hora a compra do peixe desta Sexta-Feira Santa? Da aparência à validade, a coluna reuniu recomendações do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical)para garantir a combinação de sabor e segurança à mesa no feriado. De acordo com a Emater, a Semana Santa é responsável pelas vendas de 20% a 25% da produção de peixes no Estado.