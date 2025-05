Um "estreante", um multicampeão e uma história de superação na pista do Bocal de Ouro

Jarau da Dona Milda ao lado do criador, Artur Leopoldo, e do ginete Milton Castro. Carol Jardine / Divulgação

Um dos 96 participantes da prova do Bocal de Ouro, realizada até sábado (03) no parque Assis Brasil, em Esteio, o cavalo Jarau da Dona Milda traz mais do que a expectativa de conquistar uma vaga na final do Freio de Ouro. O animal é um símbolo de superação da cabanha Dona Milda, de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Há um ano, a propriedade foi invadida pelas águas do Rio Taquari. Dos 35 exemplares do plantel da raça crioula, só três conseguiram escapar com vida.

Um deles o Jarau, que com a fêmea Maricota da Dona Milda, estava em um centro de treinamento, razão pela qual acabou sobrevivendo à tragédia. Na propriedade, a égua Juma, foi a única a vencer a fúria das águas.

— Chego no Bocal de Ouro com muita expectativa, curiosidade de ver como vamos nos sair. E me sentindo abençoado — conta o dentista Artur Rodrigues Leopoldo, proprietário da Dona Milda.

E se o cavalo é inédito na disputa do Freio, o ginete é o oposto. Jarau será conduzido por Milton Castro, o maior vencedor dessa que é a principal prova da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC). Ele tem no currículo oito Freios de Ouro, dois de bronze, três de prata e um Freio de Ouro FICCC.

A marca da retomada também aparece na própria pista da disputa do Bocal: a arena do cavalo crioulo foi submersa pela cheia do ano passado — o que fez com que as etapas do circuito tivessem de ser realizadas em outros locais. Para ficar em dia, precisou passar por reparos, a tempo de receber a grande final do Freio de Ouro de 2024.

— O que mais doeu não foram as perdas materiais. Foram os anos de genética, aprimoramento, seleção. Aquilo me deu um baque. Decidimos continuar no cavalo pelas pessoas — diz, emocionado, Artur.

Além de cavalo, a propriedade cria também bovinos. Independentemente do resultado em pista — estão em disputa, no Bocal de Ouro, oito vagas para machos e oito para fêmeas na final do Freio —, Jarau da Dona Milda já ostenta a maior conquista da marca: a da superação.

A prova

A disputa do Bocal de Ouro começou nesta quarta (30) com as provas de morfologia. Veja abaixo a programação dos próximos dia.

Quinta-feira (1º/05)

8h às 20h – Continuação da entrada dos animais – Passaporte Outonal

8h – Bocal de Ouro: Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Fêmeas

Sequência – Intervalo

Sequência – Bocal de Ouro: Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Machos (Previsão de término 20h30)



Sexta-feira (02/05)

8h às 12h - Término da entrada dos animais – Passaporte Outonal

8h – Bocal de Ouro: Mangueira I – Categoria Fêmeas/Machos

9h – Concentração de Machos

Sequência – Intervalo

14h – Bocal de Ouro: Campo I – Categoria Fêmeas/Machos

14h30 – Admissão Exposição Outonal

18h – Julgamento Morfológico (Fêmeas e Machos): Exposição Outonal

20h30 – Leilão da Estância Quaraci



Sábado (03/05)

7h – Café da Manhã no espaço de convivência

8h – Julgamento Morfológico e Grandes Campeonatos – Exposição Outonal

11h – Mostra de Aperos

12h – Entrega Grandes Campeonatos e Copas com churrasco Corriedale

13h30 – Desfile ABHB e Cavalo Crioulo

15h – Bocal de Ouro: Início da Fase Final (Mangueira II, Bayard-Sarmento e Campo II)

Sequência – Entrega de Prêmios do Bocal de Ouro

Sequência – Encerramento do Bocal de Ouro, com Ricardo Bergha e band