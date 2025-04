Um ano após enchente, pista do cavalo crioulo no parque Assis Brasil, em Esteio, será palco do Bocal de Ouro 

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O mesmo palco que, há quase um ano, estava submerso pela enchente recebe, a partir deste sábado (28), o Bocal de Ouro, seletiva que faz parte do circuito do Freio de Ouro , a principal competição da raça de cavalos crioulos. E que coloca em pista animais inéditos, ou seja, que nunca participaram da disputa. Totalmente recuperado, o palco da decisão revelará os classificados para a disputa da grande final.

Ainda que o Bocal de Ouro de 2024 não tenha sido afetado pela cheia — foi realizado entre 15 e 21 de abril —, as seletivas subsequentes foram. Tiveram de ser remanejadas: algumas foram realizadas em Rolante, outras, em municípios no interior do Estado.