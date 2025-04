Sushi campeiro? Prato faz parte de cardápio na Capital que busca inovar no churrasco

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Parecem peças de sushi, mas, são, na verdade, rodelas de morcilha cortada e temperadas com legumes. E fazem parte do cardápio de um espaço de eventos que busca justamente inovar no churrasco, sem perder a tradição. O El Topador, que tem uma sede física na zona sul da Capital, o Rancho Tabacaray, chega a uma década e, para celebrar, a data preparou um cardápio especial.

— A gente mantém a tradição, enaltece toda a cadeia produtiva, mas com toques de contemporaneidade, da época em que eu nasci, que potencializam o sabor da carne do Pampa — explicou à coluna o parrillero à frente do negócio, Antonio Costaguta.

Outra inovação gastronômica servida durante a comemoração foi a moleja (timo do boi) com molho de uvas verdes. O corte é uma parte do bovino bastante apreciada em assados na Argentina e no Uruguai.

E, se o propósito ao longo de uma década do negócio se mantém como o de enaltecer a tradição, da cultura do fogo e do churrasco, Costaguta conta que a escolha da matéria-prima é essencial nesse processo. Para garantir qualidade, busca proteínas selecionadas, que vêm de propriedades da Campanha.

— Tudo para potencializar o sabor (do churrasco) — justifica o parrillero.

Os pratos tradicionais, no entanto, também marcaram presença à mesa. Entre eles, a costela 12 horas e a linguiça campeira.